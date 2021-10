Der Dreifach-Schutz für moderne Familien

Notwendige Umbauten in der Wohnung bei einer Dauerinvalidität oder eine Invalidenrente werden bei einem Freizeitunfall von staatlicher Seite nicht bezahlt. Dafür muss man mit einer privaten Unfallversicherung selbst vorsorgen. Schon mit kleinen monatlichen Prämien kann die Familie für die unterschiedlichsten Folgen eines Unfalles abgesichert werden. Für den Fall, dass es einen Kredit gibt, sollte über die gesamte Kreditsumme eine entsprechende Risiko-Ablebensversicherung, am besten für beide Elternteile, abgeschlossen werden. Steßl: „Im Falle des Todes eines Elternteils kann diese zwar nicht den emotionalen Schmerz lindern, aber zumindest werden sämtliche Kreditschulden durch die Versicherung bezahlt und das Leben kann weitergehen.“

2. Die Haftpflichtversicherung ist gerade bei Kindern ein Muss

Der Alltag steckt voller Risiken und bei unzähligen Aktivitäten kann es zu Schadensfällen kommen, für die dann die Kinder beziehungsweise deren Eltern einzustehen haben. Oft reicht ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, der große Folgen nach sich ziehen kann. Ein parkender Luxus-SUV ist zum Beispiel mit dem E-Roller schnell gerammt oder ein Blumentopf fällt leichter vom Balkonsims, als man vermuten möchte. Steßl: „In jeder vernünftigen Haushaltsversicherung ist eine Privathaftpflichtversicherung automatisch inkludiert, die dann für Schäden gegenüber Dritten aufkommt.“

3. Mit einer privaten Gesundheitsvorsorge optimal vorsorgen

Die Gesundheitsvorsorge in Österreich boomt – und die Corona-Krise hat sicherlich dazu beigetragen, dass in den vergangenen Monaten noch mehr über das Thema Gesundheit nachgedacht wurde als in den Jahren zuvor. Kein Wunder also, dass mittlerweile rund 3,4 Millionen Österreicher eine private Krankenzusatzversicherung haben. Steßl: „Mit rund 650.000 Kundinnen und Kunden ist die Wiener Städtische einer der führenden Gesundheitsversicherer des Landes.“ Österreich hat zwar ein hervorragendes Gesundheitssystem, aber es zählt nicht nur die sichere Versorgung durch den Staat. „Die Menschen haben viele Bedürfnisse im Krankheitsfall, die das öffentliche Gesundheitssystem noch nicht erfüllt, und auch solche, die neu aufkommen. Aktuell wünschen sich die Menschen Service, Komfort und – ganz wichtig: Die Möglichkeit zu wählen – die Ärztin oder den Arzt, die Einrichtung, den Behandlungstermin und die -methode“, so Steßl. Was eine leistbare und optimale Versicherungslösung für eine Familie ist, kann in einem Beratungsgespräch erörtert werden.