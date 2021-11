Altersvorsorge geht auch nachhaltig

Die Pandemie wird unterm Strich eine gewaltige Summe kosten. Laut einer aktuellen Schätzung des Fiskalrates sind es 63,6 Milliarden Euro, die uns die Bewältigung der Viruskrise in den Jahren 2020, 2021 und 2022 insgesamt gekostet haben wird. Es sind also enorme finanzielle Herausforderungen, die auf den Staatshaushalt in den nächsten Jahren zukommen werden. Einsparungen sind nach Meinung von Experten unvermeidlich, davon wird auch einer der größten Posten im Budget betroffen sein – die staatlichen Pensionen. Wer seinen finanziellen Lebensstandard im Alter halten will, wird also auch privat vorsorgen müssen. Hier drei Gründe, warum sich die private Vorsorge lohnt und wie sich das auch für die Umwelt und unser Klima auszahlen kann.

1. Fast ein Drittel der Steuereinnahmen fließt in die Pensionen

Wie sich im Budgetplan 2021 zeigt, muss der Bund immer höhere Zuschüsse zur Finanzierung der Pensionen beisteuern. Die Finanzierungslücke in der gesetzlichen Pensionsversicherung für Arbeitnehmer, Gewerbetreibende und Bauern beträgt mittlerweile 12,7 Milliarden Euro. Hinzu kommen noch knapp 10,5 Milliarden Euro an Kosten für die Beamtenpensionen, womit in Summe im Jahr 2021 23,2 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt in die Stützung der Pensionen fließen. Doch dieser Betrag wird in den nächsten Jahren steigen, denn nun gehen Schritt für Schritt auch die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boomer-Generation der 1960er-Jahre in Pension. Experten sind sich sicher, dass es ohne große Strukturreform im Pensionssystem in den nächsten Jahren so nicht weitergehen kann. Besonders junge Menschen sollten daher schon heute privat vorsorgen, um im Alter finanziell abgesichert zu sein.