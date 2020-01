Zukunftsmusik „London Centre for Music“

Entstehen soll das neue „ London Centre for Music“ da, wo jetzt noch dichter Autoverkehr ums Museum of London kreist: An der südlichen Spitze des Barbican Komplexes, in dem das London Symphony Orchestra logiert. Das Museum selbst soll 2022 in einen bis dahin sanierten Komplex im Stadtteil Smithfield übersiedeln.

Ikonischer Besuchermagnet

Die neue Anlage, der es damit Platz macht, soll zum ikonischen Portal der aufblühenden Kulturzone der City of London Corporation werden. Umgeben von einer Fußgängerzone und einer Plaza soll hier ein Tag und Nacht belebter, glitzernder Kultur-Hotspot Besucher locken.