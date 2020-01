Kleiner Wohnen

Ihren Anfang nahm die Tiny House-Bewegung Ende des 20. Jahrhunderts in den USA. 1987 veröffentlichte die Architektin Sarah Susanka das Buch „The Not So Big House – A Blueprint For the Way We Really Live“. Die Idee griffen anfangs Bastler und Aussteiger auf, die alte Zirkus- und Bauwagen oder Container zu transportablen Minihäusern umfunktionierten und bei Workshops und via Internet ihre Erfahrungen und Baupläne unters Volk brachten. TV-Formate wie Tiny House Nation und Tiny House Hunters (läuft aktuell auf A&E) sowie zahlreiche Bücher, Blogs und Youtube-Kanäle machten die mobilen Minihäuser rasch auch in anderen Ländern populär.