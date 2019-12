Urlaub in der Utopie

Eskapismus als Erholungsfaktor

The Other Place - Guilin Litopia, so dervollständige Name des Guest Houses, liegt inmitten einer Postkartenlandschaft,am malerischen Ufer des Li Jiang. Vor den Fenstern der Zimmer und Suiten türmensich die imposanten Karstberge von Guilin. Zwar wirbt das Hotel in seinemrekreativen Angebot auch mit der umgebenden Landschaft und dem ErholungswertNatur, setzt aber in erster Linie auf einen ästhetischen Eskapismus, der dieersehnte Erholung verspricht. Eine alternative Realität, die jedes Zimmer aufeine andere Art für Besucher bereithält, soll Alltag und Gedanken-Chaos inmöglichst weite Ferne rücken.

Das Hotel ist familiär und überschaubar mitinsgesamt zehn Wohneinheiten, die von fünf unterschiedlichen ArchitektInnenindividuell gestaltet wurden. Die verwendeten Materialien wie Steine, Bambus,Rattan, Bananen-Blätter und Bauholz stammen aus regionaler Produktion.

Die surrealen Suiten Maze und Dream können über Airbnb je nach Reisesaison ab 130,- Euro pro Nacht gebucht werden.

Text: Gertraud Gerst

Bilder: Chao Zhang, The Other Place

