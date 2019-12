Startschuss für neuen EU-Bürokomplex in Brüssel

Das Siegerprojekt biete eine „zukunftsorientierte, innovative, nachhaltige und kosten-effiziente Lösung“. So lautet die Begründung der Jury, die „blind“ aus neun in der Endrunde verbliebenen Bewerbern zu wählen hatte. Die begehrte Aufgabe: Der Bau eines neuen Bürokomplexes für die Europäische Kommission an der Rue de la Loi 130 – im Herzen von Brüssel.

Konsortium als Sieger des Bewerbs

Seit Kurzem steht nun das Ergebnis des 2018 ausgeschriebenen, internationalen „Loi 130“-Architekturwettbewerbsfest. Platz eins ging an eine Planungsgruppe, deren Mitstreiter samt und sonders Sitze in Europa haben:

Das Londoner Büro des international tätigen Unternehmens Perkins+Will UK Limited, Latz + Partner Landscape Architecture Urban Planning aus Deutschland, sowie die spanischen Firmen Technica Y Proyectos S.A. und MC2 Estudio de Ingenieria S.L.U werden das Projekt unter der Teamleitung des Madrider Studios Rafael de La-Hoz Arquitectos verwirklichen.