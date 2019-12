Wohnen in der Lavablase

Fusion von Natur und Moderne

Genauso wie er die Lavablasen wohnbar machte, so schaffte er andere Kunstbauten, die sich perfekt in die Landschaft integrierten. Raumkonzept, Lage und Bauweise wurden von der Natur vorgegeben. Das Mirador del Río, das er gemeinsam mit dem Bildhauer Jesús Soto und dem Architekten Eduardo Caceres entwarf, baute er direkt in den Felsen. Der spektakuläre Aussichtspunkt am Rand der Famara-Steilküste liegt auf einer Höhe von 475 Metern und ist mit riesigen Panoramafenstern ausgestattet. Ein Rundbau mit James-Bond-Flair, der von außen kaum zu erkennen ist. Bei seiner Fertigstellung Mitte der 1970er Jahre galt er als eines der bedeutendsten modernen Bauwerke der Welt.

Die Lavahöhle Jameos del Agua, wo die Einwohner früher ihren Schutt deponierten, machte Manrique zu einer der größten Attraktionen der Insel. Heute werden an diesem Ort Konzerte veranstaltet, und in einer Seitenhöhle ist ein Restaurant untergebracht. Mitten auf einem aktiven Vulkan im Naturreservat Timanfaya steht das Restaurant El Diablo. Gegrillt wird hier über einem Erdloch, das als Ofen dient. Alle Bauwerke Mariques sind eine enge Fusion von Natur und Moderne. Sie entsprechen seiner Vision – die Landschaft entdecken, ohne sie zu zerstören.