Eindhovens „schräges“ Grün

„Natürliches Licht spielt in Nieuw Bergen eine zentrale Rolle. Denn die Einheiten folgen einer strengen Höhenbeschränkung und Gestaltungsrichtlinie. Diese ermöglicht ein Maximum an natürlichem Sonnenlicht, Sicht und Intimität bei eingeschränkter Sichtbarkeit von den Straßenebenen aus“, erklärt MVRDV-Gründer Jacob van Rijs. Und er fügt hinzu: „Pocket Parks sorgen auch für eine angenehme Verteilung des Grüns in der Nachbarschaft und schaffen eine intime Atmosphäre für alle“.

Verdichtet und doch lebenswert

Das Konzept ist die Weiterentwicklung eines von MVRDV erarbeiteten Strategie-Tools, das das Architekturbüro in Städten anwendet, die nachhaltige Verdichtung benötigen.

Die schrägen Dächer sind vom Erdgeschoss aus weniger sichtbar. Die Gemeinschaftsgärten und Gewächshäuser „krönen“ mehrere Gebäude, die meisten der schrägen Dachflächen werden mit Gras und anderen Gewächsen bepflanzt.