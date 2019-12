Siegeszug eines Mülleimers

Der Vipp Treteimer feiert heuer 80-jähriges Jubiläum. Sein herausragendes Industrial Design wurde bereits vom MoMA in New York gewürdigt und kann nun in exklusiven Hotel-Lofts erlebt werden.

Es war das Jahr 1939. Marie Nilsen brauchte einen robusten Mülleimer für ihren Friseursalon. Ihr Mann, der gelernte Metallarbeiter Holger Nielsen, machte sich seine Gedanken zu den Anforderungen und fertigte drei Eimer in bedienungsfreundlicher Höhe mit praktischer Tretfunktion. Auch wenn es nicht bewusst geschah, der Entstehungsakt war Form follows function in Reinkultur. Die ersten Pedaleimer waren Einzelanfertigungen und nicht für den Verkauf gedacht. Doch während die Kundinnen mit ihren gelegten Locken unter der Trockenhaube saßen, entdeckten sie den praktischen Wert des freihändigen Entsorgens. Die Nachfrage stieg, und Nielsen warf in seinem Handwerksbetrieb in der dänischen Hafenstadt Randers die Produktion an. Zwei Generationen und zig Eimer später steht der Pedal Bin der Marke Vipp heute im Museum of Modern Art in New York.

Am Anfang war der Eimer

Nach Nielsens Tod übernahm seine Tochter Jette Egelund 1992 den Betrieb. Sie lernte die handwerklichen Grundlagen und erkannte das Potenzial des Eimers. Während der Kübel bislang hauptsächlich in Kliniken und Arztpraxen verwendet wurde, gelang ihr mithilfe von Messeauftritten der erfolgreiche Einzug in die Haushalte.