Friedensprojekt „Abrahamic Family House“

Adjayes Projektliste umfasst spannende Projekte rund um den Globus. So war Adjaye Associates am Neubau des Smithsonian National Museum für afroamerikanische Geschichte und Kultur in Washington DC beteiligt. Auch die Moskauer SKOLKOVO Managementschule findet sich im Portfolio. Ebenso, wie das Friedensnobelpreis-Zentrum in Oslo.

Aktuelle Projekte sind etwa IFC-Büros in Dakar ( Senegal), die Linda Pace Foundation-Galerie in San Antonio ( Texas) und ein Kulturcampus in Tel Aviv.

Architektur für Weltfrieden

Mit dem Abrahamic Family House beweist sich Adjaye als Visionär besonderer Art. Während andere Top-Architekten ihre Projekte auf Nachhaltigkeit oder menschenfreundliche Stadtverdichtung konzentrieren, verfolgt der Neubau in Abu Dhabi ein nicht minder wichtiges Ziel. Eines, das aufs Erste naiv klingen mag, jedoch auf bessere Zukunft hoffen lässt: Weltfrieden.

Text: Elisabeth SchneyderBilder: Adjaye Associates

