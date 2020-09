Wohnen in der Höhle

„Die gerade Linie ist in der Natur so gut wie nicht vorhanden, angefangen vom Mikroorganismus bis zum Makrokosmos, von DNA-Strängen bis zu Galaxien, alles bewegt sich in Spiralen“, erklärt der Architekt sein Formenverständnis.

„Bevor wir auf die Welt kommen, schwimmen wir im Bauch unserer Mutter, wie Astronauten im All oder in einem dauerhaften Whirlpool. Aber dann werden wir in eine Kastenform gesteckt, ein Gitterbett, und wir ziehen fortan von einem Kasten zum nächsten – Laufstall, Kinderzimmer, eckige Häuser – bis wir sterben und in einen weiteren Kasten gesteckt werden.“