Snøhetta erfüllt Tiroler Büro-Traum

Der Entwurf setzt auf ein offenes, modernes Büro-Konzept. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Firma konzipierte Snøhetta einen Holzbau, der das Thema „Symbiose zwischen Natur und Mensch“ elegant umsetzt. So entstanden in Natters, südlich von Innsbruck, 65 umwelt- und menschenfreundliche Arbeitsplätze. In einem „grünen“ und flexiblen Bauwerk, das den Idealen des erfolgreichen Kunden in jedem Punkt entspricht.