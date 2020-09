Erweitertes Wohnzimmer für Bücherwürmer

Ganz viel Licht von oben

Im gesamten Gebäude werden kreisförmige Ausnehmungen in die Decken geschnitten, damit so viel Licht wie möglich in die Räume gelangt. Gebogene Schiebetüren werden in die Wände eingezogen, ebenso wie Fenster, die sich öffnen lassen. So kann die angenehme Seeluft im gesamten Gebäude zirkulieren.