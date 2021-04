Wo die Rebzeilen Modell standen

Früher hatte jedes Weinbaugebiet, teils sogar jeder Winzer, eigene „Erziehungsformen” für die Rebstöcke. Die Weinreben wurden entweder buschartig ohne Rankhilfe gezogen oder an hölzerne Gerüste im Weinberg geheftet. Richtig gut wachsen kann Wein dann, wenn er eine Rankhilfe bekommt. Das ist das, was sowohl Winzer als auch Wein-Connoisseurs schließlich wollen. Also kamen Weinspaliere auf und später die ausgeklügelteren Varienten mit mehren, übereinander liegenden Drähten. Hauptsache in Reih und Glied, sodass die Reben viele Früchte tragen.