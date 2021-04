Leben wie Gott in Griechenland

Laut Historikern ist eben diese Insel unter dem heutigen Namen Korfu uns allen ein Begriff. Ein wunderschönes und besonders fruchtbares Eiland, das alljährlich Sommerurlauber an seine Strände lockt. Eben dort hat nun das griechische Architektur-Studio KRAK Architects ein Feriendomizil errichtet, das mit der griechischen Mythologie bewusst kokettiert: Wer hier wohnt, solle sich als moderner Odysseus fühlen, so die architektonische Botschaft dieses imposanten Betonbaus.

Casa Odyssia: Schutz vor der Stadt

Konkret meint Konstantinos Stathopoulos, der leitende Architekt der Casa Odyssia: „Es ist ein Haus, das inmitten der wilden felsigen Umgebung plötzlich auftaucht. Wie ein Ankerplatz soll es eine Station der Ruhe, der Meditation, der Gastfreundschaft sein. Ein rettendes Floß aus dem stürmischen städtischen Leben.“

Eines ist also klar: Der 250 Meter über dem Meer thronende Bau will als Casa Odyssia eine Art Enklave für Gestrandete der Jetztzeit werden. Um die Unverrückbarkeit zu demonstrieren, die dem Bau innewohnende Sicherheit, entschieden sich die Architekten dafür, sämtliche Elemente aus rohem Beton zu fertigen. „Kombiniert mit einfachen Geometrien verleiht diese Materialität dem Haus visuelles Gewicht“, heißt es offiziell. Außerdem würde man so den Eindruck gewinnen, Casa Odyssia würde wohl schon seit vielen Jahrtausenden an eben diesem Ort stehen und Schutz bieten.