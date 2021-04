Wo jeder Gott willkommen ist

Das heißt: Reduktion statt Opulenz. So das Credo, das während des Design-Prozesses im Vordergrund stand. „Wir wollten die Reinheit und Einfachheit als Funktion verstehen lernen,“ heißt es aus dem Atelier. Das Resultat: Die gesamte Kapelle besteht in Wahrheit aus nicht mehr als einer perforierten Holzfassade. Es hat beinahe den Anschein, als wäre bloß ein hölzernes Gerüst errichtet worden, um vor Wind und Wetter zu schützen.

Landschaft, kommt herein

Und ganz so verkehrt ist diese Wahrnehmung auch gar nicht. Die zugrunde liegende Idee verfolgt vielmehr konkret den Plan, die umgebende Landschaft eintreten zu lassen. So ermöglichen die großflächigen Öffnungen, dass Wind und Sonnenstrahlen ungehindert in das Gotteshaus eintreten können. „Die durch das einfallende Licht entstehenden Schatten der umliegenden Bäume und Zweige wiederum dienen als einzige Verzierungen der Erdkapelle“, postulieren die Architekten.

Spirituelle Lagerfeuer-Romantik

Umgekehrt wirft in der Nacht der erleuchtete Innenraum sein warmes Licht aus der Kapelle in den Wald. So lässt die Erdkapelle in der Dunkelheit die umliegenden Bäume so erstrahlen, wie es sonst nur ein Lagerfeuer kann. Ebenfalls ein sehr symbolträchtiges Bild. Schließlich gilt Feuer seit jeher als spiritueller Sammelplatz der Menschheit.