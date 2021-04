Top-Ersatz für Trumps „Grand Hyatt“

Doch in den späten 1970er Jahren ging es abwärts. Sowohl für den damaligen Hotelbetreiber New York Central Railroad (NYCRR), als auch fürs „Commodore“. Was folgte, füllt investigative Publikationen: Donald Trump wollte das alte Hotel – und bekam's, obwohl ihm die Mittel fehlten. Mit vielen Winkelzügen und der renommierten Hyatt-Gruppe als Partner.

Verwandlung zum „Grand Hyatt“

Die Trump Organization baute das Hotel für kolportierte 100 Millionen US-Dollar um und hüllte es in eine reflektierende Glasfassade. Nur das von Stuck und neoklassizistischen Säulen gezierte Foyer des großen Ballsaals bleib erhalten. Das einstige „Commodore“ wurde 1980 als „Grand Hyatt“ wiedereröffnet.

„Schandfleck“ unter Meisterwerken

Architektur-Experte Francis Morrones Urteil im „Architectural Guidebook to New York City“ ließ keine Fragen offen: „Das Äußere des Grand Hyatt ist ein Spiegelkasten und eine unentschuldbare Schande für das Stadtbild der East 42 Street, da es zwischen zwei Meisterwerken liegt: Grand Central Terminal und Chrysler Building“. Das Ziegelgebäude des „Commodore“ sei „angemessen und respektvoll“ gewesen. Trumps Umbau indes das glatte Gegenteil: „Das Grand Hyatt erzwingt seine protzige Optik mit einem schmerzlichen Mangel an Rücksicht auf die Art und Weise, wie es sich zu einer der architektonisch bedeutendsten Straßen Amerikas verhält“.