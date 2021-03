„Nachhaltigkeit hat viele Facetten“

Ist es in den vergangenen Jahren leichter geworden, Investoren für nachhaltige Projekte zu finden?

Noch denken zu viele Entwickler in erster Linie an die Kosten. Dann heißt es „machen Sie das so, wie wir es gewohnt sind“. Also mit Beton-Boxen. Was wir brauchen, sind mehr ambitionierte Klienten, die an die Zukunft denken und sich nicht scheuen, fünf bis zehn Prozent mehr zu investieren. Denn diese Mehrinvestition zahlt sich aus. Ich denke, dass sich dadurch beim Verkauf rund 15 oder 20 Prozent mehr Profit erzielen lässt.Das Risiko, etwas mehr in die Architektur zu investieren, lohnt sich also und man kann interessantere Gebäude schaffen.

Die Zahl der Entwickler, denen dies bewusst ist, steigt. Sie investieren damit schließlich zugleich in die Zukunft. Denn Nachhaltigkeit ist nicht nur für kurze Zeit ein Thema, sondern wird es auf lange Sicht bleiben. Bald wird man man etwas, das nicht nachhaltig ist, deutlich schwerer verkaufen können.

Auch da, wo es um den Wohnungsmarkt geht?

Ja. Ich suche selbst gerade eine Wohnung für meine Tochter und stelle fest: Für qualitativ hochwertige Objekte mit kleinem Garten oder Terrasse ist man gern bereit, das eigene Budget auszureizen. Es ist also kurzsichtig, ausschließlich an die Kosten der Errichtung zu denken. Es liegt aber auch jeweils in der Hand der Stadt, zu evaluieren, was gebaut wird. Und an den Komitees, die entscheiden, was zum Standort passt und die gewünschte Qualität hat.