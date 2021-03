Wissens-Speicher für afrikanische Geschichte

David Adjaye Obe wurde 1966 in Dar es Salaam in Tansania geboren. Der Grundstein für seine Karriere wurde in der Kindheit gelegt, als ihm auffiel, mit welchen Unannehmlichkeiten und Ineffizienzen sein partiell gelähmter Bruder in der Schule konfrontiert war. 2000 gründete er sein eigenes Studio, Adjaye Associates. Von den Niederlassungen in Accra, London und New York aus werden Projekte weltweit realisiert.

2017 wurde Adjaye von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. Das TIME Magazine zeichnete ihn als einen der 100 einflussreichsten Menschen des Jahres aus. Und kürzlich wurde Adjaye die RIBA Royal Gold Medal 2021 verliehen, ebenfalls von der Königin. Daneben ist er Empfänger des 27. Crystal Award des Weltwirtschaftsforums für seine „Führungsrolle im Dienste von Gemeinden, Städten und der Umwelt”.