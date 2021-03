Zwei Gipfel für Holland

Die Sehnsucht der Niederländer nach eigenen Bergen ist literarisch und musikalisch verbrieft. Cees Nooteboom beschwört in seinem Roman „In den niederländischen Bergen“ ein Holland der hohen Pässe und Gebirgsbäche. Und die Band The Nits besang in ihrem 80er-Jahre-Hit ebenfalls die fiktiven „Dutch Mountains“. Doch das lange Sehnen der Flachländler hat nun ein Ende. Die Stadt Eindhoven bekommt eine neue Landmark mit zwei unterschiedlich hohen Gipfeln und einem dazwischen liegenden grünen Tal.