Wie gut ist ganz schön schwarz?

Da ist jetzt freilich bei einer so kleinen Hütte wie dem Songfeng Pavilion der Impact auf die Umwelt eher überschaubar. Allerdings geht es bei Prix’ Kritik eben um eine Grundsatzfrage. Was will man als Architekt vermitteln? Und wenn man schon sagt, Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu rücken, dann wäre es eigentlich naheliegend, auch den Aspekt der Farbwahl zu bedenken.

Lichtblick in Österreich

Wenn wir aber von China weg einen Blick nach Österreich werfen, so können wir hierzulande grundsätzlich beruhigt sein: Die vorherrschenden Farben der Fassaden orientiert sich seit jeher an harmlosen Kalkfarben.

„Man hat versucht, die Farben von Naturstein zu imitieren, und das sind eben Weiß- und Grautöne. Bunt war in Wien nie nobel, sondern eher provinziell“, sagt etwa Friedmund Hueber, Architekt und Professor für Bauforschung, Kunstgeschichte und Denkmalpflege an der TU Wien.

Dass zuletzt große Projekte wie etwa der DC-Tower des französischen Architekten Dominique Perrault in der Wiener Donau City schwarz in den Himmel ragen, darf man aber in Anbetracht der Klimadiskussion getrost hinterfragen.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: Robot3 Studio