Der Pop-Star unter den Baustoffen

Ganz so simpel ist die Sache aber freilich nicht. So musste in jahrelangen Prozessen erst geklärt werden, ob man besser den Popcorn-Kern zuvor herstellt und diesen dann mit Holz- oder gar Aluplatten verleimt oder ob es gar sinnvoller wäre, die Deckschicht zu verleimen und im Nachgang mit dem Popcorn-Granulat zu befüllen. Beide Varianten wurden getestet – das Fazit: Den Kern zuvor herzustellen ist schlicht und einfach besser.

Test auf Herz und Nieren

Denn: Eine Prüfung der fertigen Sandwichplatten bezüglich ihrer mechanischen Kennwerte hat ergeben, dass bei den im so genannten Einschritt-Verfahren hergestellte Platten – bei dem also bloß die Hohlräume befüllt wurden – die gleichen Eigenschaften wie die einer klassischen Spanplatte gemessen wurden. Allerdings waren die im anderen Verfahren (Zweischritt-Verfahren) hergestellten und mit Sperrholz oder gar mit Aluminium beschichteten Platten sogar deutlich tragfähiger als die berühmten Spannplatten!