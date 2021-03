Social Distancing leicht gemacht

Es wäre gelogen, wenn Prashant Ashoka behaupten würde, die Idee zu seinem außergewöhnlichen Haus an den Hängen eines erloschenen Vulkans in Mexiko wäre aus der Pandemie heraus entstanden. Sie war schon in den Jahren vorher in seinem Kopf. Allein, Corona fungierte am Ende als Beschleuniger. Half ihm indirekt dabei, sein wahrlich ungewöhnliches Konzept auch auf den Boden bringen zu können.

Sehnsucht nach Einsamkeit

Aber alles der Reihe nach. Prashant Ashoka ist Schriftsteller, Designer, Künstler. Er stammt eigentlich aus Singapur, verliebte sich allerdings vor einigen Jahren in die wilde und zerklüftete Natur Mexikos. Vor allem die Umgebung von San Miguel de Allende inspirierte den Kreativen auf besondere Weise.

Und so keimte in der Künstlerseele eben schon in den Jahren vor der Pandemie der innere Wunsch nach Rückzug auf. Nach einer Möglichkeit, mit sich selbst sein zu können um er selbst werden zu können.