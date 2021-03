Ein neues Bauhaus erblüht!

Genau in diese Problemzone pflanzt Koichi Takada nun eine eigene Sonnenblumensiedlung. Um einerseits auf den Missstand aufmerksam zu machen. Um andererseits zu demonstrieren, was wir von den Sonnenblumen alles lernen können.

Immer mit der Sonne gehen

Vor allem ihre Eigenschaft, sich ständig mit der Sonne mitzubewegen, wurde bei der Konzeption Eins zu Eins in großem Maßstab technisch übersetzt. Durch die kreisförmige Struktur des „Sunflower House“ dreht es sich um einen zentralen "Stamm“ mit der Sonne mit (ähnlich wie das international angesagte Solar-System namens "Smartflower").

Da die Solarpaneele so stets das Maximum an Sonneneinstrahlung einfangen, wird um 40% mehr Strom produziert als von statischen Modulen. Dadurch kann nicht nur der Energiebedarf des „Sunflower House“ gedeckt, sondern an besonders sonnigen Tagen sogar ein Stromüberschuss generiert werden.

Sonne oder Wasser?

Diesen können die Betreiber entweder in das Netz einspeisen und so Geld verdienen oder aber es in „Batterie-Samen“, wie Takada seine integrierten Akkumulatoren nennt, gespeichert werden. Zusätzlich ist die Drehbewegung der Sonnenkollektoren so konzipiert, dass gleichzeitig immer auch die darunterliegenden Fenster beschattet werden. Das bedeutet, die Innenräume heizen sich weniger rasch auf, wodurch weniger gekühlt werden muss und somit ebenfalls Energie gespart wird.

Biologische Vielfalt bleibt erhalten

Außerdem ist jedes Objekt so gestaltet, dass es bei Schlechtwetter statt Sonnenlicht eben Regenwasser sammelt. Dieses ist für die Toilettenspülungen und die Bewässerung der umliegenden Sonnenblumenfelder gedacht, betonen die Planer. „Nachdem wir beim Sunflower House zudem ohne große Fundamente auskommen, ist auch die biologische Vielfalt auf dem betroffenen Gelände nicht gefährdet“, erläutert Takada außerdem.