Holzwohnbau für schmälere Budgets

Die Stärke des Designs liege in seiner repetitiven Natur, beschreiben die Architekten. Diese mache „Valckensteyn“ nicht nur überaus effizient: „Sie bot uns auch die Möglichkeit, uns auf Maximierung der Qualität und Raffinesse der Details zu konzentrieren“. Die Designästhetik und der effiziente Einsatz von Brettsperrholz sorgen dafür, dass das Naturmaterial so sichtbar wie möglich bleibt.

Schlichte Schönheit

Der Komplex selbst ist aufs Erste kaum aufsehenerregend. Mit seinem höheren und niedrigeren Volumen übernimmt er die Massierung des Nachkriegsgebäudes. Was die äußere Form betrifft, tritt er quasi in dessen „Fußstapfen“. Allerdings: Das ambitionierte Projekt eines Holzwohnbaus mit erschwinglichen Wohnungen kommt gut an. Zudem fügt es sich architektonisch dezent in seine Umgebung ein. Und es wartet mit raffinierten, schönen Details auf. Eine Tatsache, die der Kommission für Soziales und Denkmalpflege explizites Lob wert war.