Ein Quartier aus Holz

Insgesamt sind in der Holzsiedlung knapp 570 neue Wohnungen entstanden, zu einem großen Teil als geförderte und freifinanzierte Mietwohnungen. Untergebracht sind sie in acht individuellen Holzbauprojekten, die sich nicht nur in der Gestaltung, sondern auch in Höhe, Bauweise und im Energiestandard unterscheiden. Hier ist von diversen Holz-Hybrid-Formen bis zum Vollholzbau alles vertreten. Die Gebäude sind bis zu sieben Geschosse hoch und mehrheitlich nach dem Niedrigenergie-Standard KfW-55 realisiert, manche sogar nach dem Passivhausstandard.

Holzbauforschung für die Zukunft

Diese große Vielfalt an Bauarten hat ihren guten Grund. München will nämlich zur modernen Holzbau-Stadt werden und betreibt mit dem nachhaltigen Pilotprojekt zugleich Forschung in eigener Sache. Die Öko-Mustersiedlung soll mit ihren unterschiedlichen Bautypen die Best-Practice-Beispiele für künftige Bauvorhaben liefern.