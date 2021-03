Astrein wohnen – mitten in Berlin

Wer belesen ist, versteht die Anspielung sofort: 1845 baute sich der US-Schriftsteller Henry David Thoreau im Bundesstaat Massachusetts eine Blockhütte an einem einsamen Waldsee. Im Selbstversuch lebte er dort zurückgezogen zwei Jahre lang. Thoreau gilt als einer der Väter der Zurück-zur-Natur-Bewegung. Der Dichter schildert in dem nach dem See benannten Kultbuch auch heutiger Generationen, „Walden”, wie er sich von Fischfang, Getreide- und Gemüseanbau selbst versorgt.

So war es für die Berliner Baugemeinschaft, die sich vor einigen Jahren überwiegend aus ökologischen Gründen für einen Holz-Massivbau entschieden hatte, naheliegend, den Namen Walden 48 für das Gebäude zu wählen.