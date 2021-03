Gratis-3D-Raumplaner als nützliche Helfer

Es gibt bereits viele Gratis-3D-Raumplaner im Internet und zum Download auf Computer, Tablet oder Handy. Damit lässt sich der Wohnraum spielend leicht virtuell planen, einrichten und designen. Wir stellen einige davon hier vor.

Der Kauf der neuen Wohnung ist so gut wie fix. Doch die meisten Möbel aus der alten Bleibe sollen mit – haben sie im neuen Domizil überhaupt gut Platz? Oder: Das Wohnzimmer soll nach zehn Jahren neu gestaltet, die Möbel umgruppiert werden. Bevor es ans Schieben und Rücken geht, wäre es gut zu wissen, was wohin passt. Oder ein sprichwörtlicher Tapetenwechsel steht an: Macht sich Purpur als Farbe im Schlafzimmer wirklich gut? Bei all diesen Fragen können Gratis-3D-Raumplaner eine gute Entscheidungshilfe bieten.

Und zwar bevor man sich in Unkosten für neue Möbel stürzt oder schweißtreibende Arbeit auf sich nimmt. Weiteres Plus: Man kann verschiedene Varianten ausprobieren, das Ganze optisch im Vorhinein auf sich wirken lassen und mal eine Nacht drüber schlafen. Und, das Beste: viele der zur Verfügung stehenden Programme sind kostenfrei.

Webbasierte Gratis-3D-Raumplaner

Am einfachsten ist es, direkt über einen Online-Planer zu konfigurieren. Allerdings brauchen diese Programme oft lang, bis sie sich öffnen (www.homestyler.com z.B. hatte im unserem Test eine sehr lange Ladezeit). Und zumeist muss man sich mit der Mail-Adresse registrieren, um die Entwürfe speichern und abrufen zu können.