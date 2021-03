Heizen und Kühlen mit Beton

Verstärkter Einsatz im Wohnungsneubau

Das Konzept eignet sich sehr gut für Objektbauten, es kommt aber immer mehr auch im Wohnbau zum Einsatz. Vor allem bei der Errichtung von großen Anlagen spielt die Bauteilaktivierung eine immer stärkere Rolle. So entstand in der Mühlgrundgasse im 22. Wiener Gemeindebezirk mit Mitteln der Stadt Wien sowie grundlegender Forschungsförderung des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) eine Wohnhausanlage mit 155 Wohnungen. In dieser kam die Thermische Bauteilaktivierung zum Heizen und Kühlen mit Windenergie erstmals im sozialen Wohnbau zum Einsatz.

Weil aufgrund der Bauteilaktivierung geringere Vorlauftemperaturen erforderlich sind, werden in dieser Anlage Wärmepumpen als Heizquelle verwendet. Konkret wird die Wärme für Beheizung und Warmwasser über Sole/Wasser-Wärmepumpen in Verbindung mit Erdwärme-Tiefensonden erzeugt. Im Sommer wird das Sondenfeld regeneriert. 30 Erdsonden mit je 150 Meter werden gebohrt und verbaut. Vorteil: Ab einer Tiefe von rund 10-20 Metern herrscht das ganze Jahr über eine gleichmäßige Temperatur von 10 bis 12 °C. Die entzogene Erdwärme wird also für das Heizen mit Hilfe einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gebracht – und zum Kühlen wird Wärme ins Erdreich eingebracht.

Energiewende braucht neue Konzepte

Die Bauteilaktivierung ist auch ein wichtiger Schwerpunkt in der Forschung, beispielsweise im Programm „Stadt der Zukunft“. „Gerade im Hinblick auf den verstärkten Nutzen regenerativer Energien ist es wichtig, dass die Stadt der Zukunft genügend Flexibilität und Speicherpotential hat. Deswegen war es ein explizites Anliegen unserer Forschungs-Ausschreibungen, die Stadt alsEnergieschwammzu thematisieren“, sagt Michael Paula, Leiter der Abteilung Energie- und Umwelttechnologien im BMVIT. Die interessanteste Idee dabei ist, so Paula, „die gesamte Masse der gebauten Stadt als Energiespeicher zu verstehen und zu verwenden.“

Fazit: Heizen geht also gut mit der Thermischen Bauteilaktivierung. Aber kann das System auch die Klimaanlage ersetzen? Durchaus, meinen Bauexperten. Denn wenn das durchgeleitete Wasser kühl ist, gibt auch die Betonwand oder –decke Kühle in den Raum ab. Wenn man also kein Fan arktischer Temperaturen im Wohnbereich ist, kommt man auf diese Weise gut durch den Sommer.

Text: Harald Hornacek Bilder: © MA 20/A. Kromus