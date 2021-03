Die viellebige Pyramide von Tirana

Mit MVRDV haben die Bauherren ein Büro beauftragt, das Erfahrung mit erfrischend „jungen“ Projekten hat. Egal, ob es – wie beim Brüsseler Gare Maritime – um Transformation historischer Gebäude geht, oder um Neues wie bei „Werk 12“ in München: Das interdisziplinäre Team sammelt international Awards für sein innovatives Schaffen.

Meister innovativer Wiederbelebung

Und die niederländischen Architekten wissen, wie man attraktive Kulturzentren designt oder geschichtsträchtige Bauten zu neuen Ehren führt. Konzepte wie „Marble Arch Hill“ in London und das Kunst-Depot desBoijmans van Beuningen Museumsin Rotterdam beweisen dies auf eindrucksvolle Art. Einem glanzvollen „nächsten Leben“ der Pyramide von Tirana dürfte also nichts im Wege stehen.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: MVRDV