„Coral Bloom“ erblüht im Roten Meer

Weil die Corona-Pandemie die Nachfrage nach exklusiver Abgeschiedenheit beflügelt hat, werden die „Coral Bloom“ Anlagen ohne interne Korridore auskommen. Gebaut wird möglichst energieeffizient und umweltschonend: Die Resorts werden vor Ort aus leichten Materialien mit geringer thermischer Masse errichtet. Holz und andere nachhaltige Baustoffe sollen Aussehen und Charakter der neuen Gebäude prägen.

Wie von der Natur geschaffen

„Unsere Vision für Shurayrah ist von der natürlichen Beschaffenheit der Insel inspiriert. Die Hotels wurden so entworfen, dass sie wirken, als seien sie an den Strand gespült worden und schmiegten sich wie Treibholz an die Dünen“, schildert Foster + Partners‘ leitender Architekt Gerard Evenden. Diese Grundgedanken soll auch der Projektname „Coral Bloom“ (Korallenblüte) verdeutlichen.

Regenerativer Tourismus

Die „Red Sea Development Company“ hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2040 einen Nettonutzen von 30 Prozent für den Naturschutz zu erzielen. Sie baut die weltweit größte Fernkälteanlage, die rund um die Uhr mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Das Ziel: Effiziente und zentrale Kühlung des gesamten Reiseziels.