Jetzt wird reiner Tisch gemacht!

Den unterschiedlichen Modi liegt ein einleuchtendes Farbkonzept zugrunde. Wenn das Möbel geschlossen ist, vermitteln die weiß geölten Außenwände mit ihrer matten, dezenten Oberfläche Zurückhaltung. Im geöffneten, aktiven Modus dagegen erweckt der Candy Cubicle mit der Signalfarbe Gelb die volle Aufmerksamkeit. Die gesamte Innenfläche ist mit gelbem Hochglanzlack versiegelt.

Der Pulp-Fiction-Effekt

Die gelbe Farbe, so Marcelis, sei eine Referenz an den Film „Pulp Fiction“. Genauer gesagt an jene Szene, in der John Travolta einen Aktenkoffer öffnet, von dessen verborgenem Inhalt ein vielversprechender goldener Schein ausgeht. „Man fragt sich: Was in aller Welt ist da drin? Dieses Gefühl wollte ich in diesem Projekt erwecken – eine minimalistische Form mit schöner Holzoberfläche, in deren Innerem etwas darauf wartet, entdeckt zu werden“, erklärt die Designerin.