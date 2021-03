Es kommt nicht auf die Größe an

Dazu muss man sagen, der Theiss-See ist mit einer Gesamtfläche von 127 Quadratkilometern Ungarns größter künstlicher See. Er wurde 1973 ausgehoben, um das viel zu oft überschwemmende Hochwasser der Theiss in den Griff zu bekommen. An seinen Ufern und auf den vielen kleinen Inseln hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allerdings eine lebendige Vielfalt entwickelt, von der viele natürliche Seen bloß träumen können. Sogar ein Vogelreservat hat sich an einem Teil des Sees etabliert, das man nur mit eigener Lizenz betreten darf.

Volle Fahrt Richtung pure Natur

Eben die dort so bunte Flora und Fauna wollte das junge Ehepaar also genauer unter die Lupe nehmen. Und das nicht etwa vom Ufer aus, sondern aus der Wasserperspektive. Jetzt kann man natürlich sagen: Hausboot kaufen, Problem gelöst. Aber so einfach ist die Angelegenheit am Theiss-See halt nicht. Grund: Das Wasser ist hier durchschnittlich 1,3 Meter tief. An vielen Stellen gar noch viel seichter. An ein Standardschinakel war somit einfach nicht zu denken.