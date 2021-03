Wo Licht, da auch Schatten

Errichtet auf einer Art Holzdeck besteht das Miniheim dennoch aus drei Geschoßen, die aufgrund der schrägen Wände nach oben hin naturgemäß immer kleiner werden.

Drei Geschoße auf engstem Raum

Das Erdgeschoss des Hauses besteht aus einem Wohnzimmer mit Holzofen und einer Küchenzeile an der Vorderseite. Außerdem findet hier ein kleines Badezimmer Platz, ein Schlafzimmer an der Rückseite ebenso. Letzteres hat Glastüren, die auf eine um einen Baum gewickelte Terrasse führen. Auf dieser können die Bewohner dem Wald ungeschützt nahe sein, so die Überlegung. Eine Leiter führt dann in die beiden darüberliegenden Etagen, die beide mit großen Kissen ausgelegt sind. Plätze zum Entspannen, während man die Aussicht auf den Wald genießt, steht in der Projekt-Beschreibung.

Ideal also, um genau das zu tun, zu was La Invernada allein durch seinem Namen verheißt: Winterschlaf halten. Und so vielleicht auch ein bisschen die Augen vor ein paar konzeptionellen Unstimmigkeiten zu verschließen …

Text: Johannes Stühlinger Fotos: Cristobal Palma