Willkommen im digitalen Morgen!

Wären wir hier in Österreich, würde uns vielleicht der Begriff „Verhaberung“ in den Sinn kommen. Die Geschichte spielt sich allerdings in China ab. Und da muss man wohl mehr in die Waagschale legen als bloß ein paar charmante Zuwendungen.

Er trifft Chinas Geschmack

Jedenfalls hat Patrik Schumacher, Chef von Zaha Hadid Architects (ZHA) offenbar den Dreh heraus, wenn es darum geht, was in der Volksrepublik China gut ankommt. Denn: So viele Projekte wie er dort in den vergangenen Jahren an Land gezogen hat, ist wahrlich spektakulär!

Da wäre etwa der Leeza SOHO-Tower in Peking. Auch der Beijing Daxing International Airport. Oder die neue Firmenzentrale des Handyhersteller OPPO in Shenzhen. Diese Metropole hat es Schumacher offensichtlich besonders angetan. Auch das kieselsteinförmige Wissenschaftsmuseum in der neuen Guangming Science City wird von Zaha Hadid Architects entwickelt.

Und nun auch noch der gigantische Tower C. Allesamt Projekte, um die ziemlich alle international renommierten Architektur Büros rittern. Aber wenn man sich ansieht, was der aktuellste Wurf zu bieten hat, so kann man die chinesische Wettbewerbs-Entscheidung zumindest in diesem Fall durchaus verstehen. Weil: Das Teil kann schon wirklich was!