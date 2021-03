WG-Feeling auf dem Wasser

Schoonschip ist ein Musterbeispiel für die Revitalisierung eines stillgelegten, einst industriell genutzten Kanals. Heute ist der Stadtteil einer der sich am schnellsten verändernden Bezirke Amsterdams. Das multifunktionale Wohngebiet besteht aus insgesamt 30 Wasserparzellen. Die Hälfte der Boote teilen sich zwei Familien. So entstehen 46 einzigartige Wasserwohnungen in Buiksloterham im Johan van Hasseltkanaal.