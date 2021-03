Koelnmesse 3.0

Anforderungen von heute erfüllen

Nun wird der Neubau auf eigenen Flächen an der Deutz-Mülheimer Straße in Angriff genommen. Das in Kooperation mit dem englischen Ingenieurbüro Buro Happold und der deutschen Gesellschaft DEKRA entworfene Projekt für die Neugestaltung bezieht aber die bestehende Architektur mit ihren langgezogenen Kolonnen und großzügigen Erdgeschoßflächen mit ein.

Buro Happold war Partner unter anderem beim von Safdie Architects entworfenen Jewel Changi Airport in Singapur oder von Renzo Piano beim Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles.