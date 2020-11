Plusenergie-Haus voraus!

Zwar scheine die allmähliche Gewalt der Klimakrise im Vergleich zu den schnellen Auswirkungen von Viren wie COVID-19 weniger akut. Doch: „Als Architekten haben wir ein Interesse am Schutz unserer gebauten und ungebauten Umwelt“. Deshalb betont Kjetil Trædal Thorsen: „Wir brauchen mehr branchenweite Allianzen wie Powerhouse, um die Industriestandards für die Mittel zum Bau nachhaltiger Gebäude und Städte voranzutreiben. Sowohl in wirtschaftlicher und sozialer, als auch in ökologischer Hinsicht“.

Pionier-Team „Powerhouse“

Das erste realisierte Projekt der „Powerhouse“-Kooperation war „Kjørbo“ in Sandvika bei Oslo. 2014 fertiggestellt, gilt es als erstes energiepositives Gebäude Norwegens. „Unseres Wissens nach, war es auch das erste renovierte energiepositive Gebäude der Welt“, verlauten die Partner. Ihr Engagement ist bereits preisgekrönt. So erhielt etwa das „Powerhouse Brattørkaia“ kürzlich den Fast Company 2020 Innovation by Design Award für Nachhaltigkeit.