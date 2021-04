„Pink Flamingo” mit Zukunft

Das Grundstück in der Kleingartensiedlung in Wien 1150 misst zehn mal zwanzig Meter. Vorne wurde eine Zone mit Platz zum Spielen geschaffen. Dann folgt eine Zone für Kochen, Essen und Feiern. Daran schließt sich der ruhigere Teil des Gartens an – dieser Bereich ist gerahmt vom Haus, vom Pool und von Pflanzen.