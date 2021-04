Der Himmel in Stücken

Sitzt der Besucher am Boden des Bauwerks, so kann er eine tiefe Verbindung zu seiner architektonisch gestalteten Umgebung aufbauen, regt die Projektbeschreibung an. „Der Boden wird zu einer bequemen, hügelähnlichen Neigung, wie in einem riesigen Bett. Körper und Umgebung verschmelzen zu einer landschaftlichen Einheit“, heißt es weiter.

Trockener Boden auch bei Regen

Auch wenn der Architekt mit seinem Entwurf weniger eine Funktionalität als eine Erfahrung im Sinn hatte, so bietet die Plaza dennoch vielseitige Nutzungsmöglichkeiten für die Studenten. Je nach Wetter können sie in ihrer Pause in einem der Sonnenvierecke Platz nehmen oder im Schatten des Dachs ein Nickerchen machen. An regnerischen Tagen bietet der halbüberdachte Platz sogar die Möglichkeit, Sport im Freien auszuüben.