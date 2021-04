Der moderne Mensch und das Meer

„Dennoch benötigen wir am Ozean aber alle Einrichtungen, die wir an Land auch in unser Leben integriert haben“, führt Wojciech Morsztyn weiter aus. Eben hier kommt die zweite Ebene seiner Überlegungen zum Tragen – jene der Modulartigkeit. So soll es abseits der zentralen Wohnunits für viele andere Nutzungsmöglichkeiten eigene Elemente geben, die jeweils an das heimatliche Zentralmodul angedockt werden können. Je nachdem, was wer gerade braucht, kann er sich sozusagen das dazugehörige Modul „bestellen“. Dieses kommt dann buchstäblich angeschwommen.

Fitnessstudio auf Bestellung

Ein Beispiel: Wenn der Benutzer aus der Einheit ein Fitnessstudio nutzen möchte, muss er dieses für die bestimmte Zeit anfordern. Sobald das autonome Modul ankommt, verbindet es sich mit seiner Wohneinheit und ist für die reservierte Zeitspanne verfügbar. „Das Konzept zielt darauf ab, kleine Einheiten zu schaffen, die auf dem Wasser segeln und für viele verfügbar sind.“

Genau so autonom wie das Fitnessstudio würden sich in den Vorstellungen des Londoner Visionär alle anderen Einrichtungen des täglichen Lebens verhalten: Wäscherei, Supermarkt, Kino und so weiter.

Kleine Gemeinschaften, großer Nutzen

Um aber eine gewisse Effizienz in dieses Sharing-Modell zu bringen und gleichzeitig ein Vereinsamen der einzelnen Schwimm-Modul-Bewohner zu verhindern, sollen die Einheiten stets kleine „Dörfer“ bilden. So eine Ocean Community besteht laut Konzept aus vier Wohneinheiten, die von jeweils zwei Menschen bewohnt werden. Alle vier Units sind an einer zentralen Docking-Plattform angeschlossen, die wiederum als Verteilungszentrum für Frischwasser und Strom fungiert oder aber auch als miteinander nutzbare Recyclinganlage.

Diese zentrale Plattform ist an den Meeresboden gekettet. Wer also weiterziehen möchte, kann sich um eine andere zentrale Plattform umsehen und diese ansteuern. So würden die Menschen ihre Nachbarschaften temporär wechseln können und dadurch auf lange Sicht mehr Austausch zu mehr Menschen erleben können.