Grüner Hoteltraum „Vietnam-Style“

Kann etwas schlicht und zugleich luxuriös sein? Arnaud Zannier, ist überzeugt davon. Denn der Hotelier ortet den Reiz exquisiter Urlaubsdomizile genau in der Verbindung beider Attribute. Simpel und doch edel müssen seine Häuser sein. Achtsam in die Umgebung eingebettet und so gestaltet, dass Natur wie auch Kultur des Standorts voll zur Geltung kommen. Sein jüngster Streich erfüllt die Vorgabe perfekt:Der grüne Hoteltraum „Bãi San Hô“ glänzt in authentischem „Vietnam-Style“. Traditionelle Architekturstile, natürliche Materialien und Kunsthandwerk prägen die Anlage an Vietnams Ostküste, die sich sanft in unberührter Natur verbirgt.

Philosophie, die Bäume versetzt

„Bãi San Hô“ steht in der Landessprache für „Bucht der Korallen“. Ein Name, der gut zum grünen Hoteltraum passt. Schließlich liegt dieser auf einer Halbinsel in der ProvinzPhú Yênund direkt an einem kilometerlangen weißen Sandstrand. Die Anlage wurde dort – etwa 35 Kilometer südlich von Quy Nhơn – inmitten eines geschützten, 93 Hektar großen Areals errichtet. Fast 97 Prozent des Resorts sind von üppiger Vegetation umgeben. Und ganz im Sinne von Zanniers Philosophie blieb diese beim Bau so unversehrt wie möglich: Kein Baum oder Busch fiel dem Projekt zum Opfer. Was weichen musste, wurde umgepflanzt.