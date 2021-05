Philippe Starck und der Krieg der Sterne

Bevor wir uns aber auf die Details konzentrieren, versuchen wir einen Blick durch das Fernrohr – in die Planungszentralen der beiden Konkurrenten. Da wäre erst einmal das, ob der Dimension seines Vorhabens besonders spektakuläre, Startup Orbital Assembly Corporation. Das junge Unternehmen aus Kalifornien hat erst vor wenigen Wochen seine Pläne bekannt gegeben, „im Jahr 2025 mit dem Bau des weltweit ersten Weltraumhotels“ zu beginnen. Dafür will man eine gänzlich neue Raumstation direkt im Orbit zusammenstecken. Ein bisschen auf die Art, wie Lego. Nur eben Technik-Lego für richtig Erwachsene.

Alter Name, neues Glück

Name dieser besonderen Bleibe: Voyager. In Anlehnung an das Apollo-Programm, das die Menschheit auf den Mond brachte. Damit wolle man „den Geist dessen verkörpern, was diese Station für all jene bedeuten wird, die dorthin reisen werden“, so die Macher, die das „Dorthin“ auch schon recht genau definiert haben: „Unsere geplante Umlaufbahn und Höhe für die Voyager-Station ist 97 Grad und 500 bis 550 Kilometer," heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Und weiter: „Dies ist ein sonnensynchroner polarer Orbit, der die thermische Belastung reduziert und eine fast kontinuierliche Solarstromerzeugung ermöglicht.“