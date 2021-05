Hier macht Frauenpower Schule

Auf diesen Überlegungen fußt schon die ovale Grundform des GYAAN Center: ein Oval als Form, das als Kreis verstanden für die Kraft der Weiblichkeit steht, wie Kellogg anmerkt. Kurzer Exkurs in die Symbolik: Die Kreisform steht seit jeher für das Weibliche in der Welt. Er hat kein Ende aber immer ein Zentrum, erfüllt also die Idee von mütterlicher Heimat genau so, wie jene vom unendlichen Leben schenken. Auch wird er gerne mit dem runden Vollmond in Anspielung an den weiblichen Zyklus verstanden. Exkurs Ende.

Umfeld als Fundament der Unabhängigkeit

In diesem Fall wurde die Kreisform jedoch ein wenig gestaucht. Und das nicht ohne Grund: „Damit möchte ich auf die Region, in der die Mädchen aufwachsen, anspielen“, sagt die Architektin. Die ovale Form soll zusätzlich als Weiterführung der Optik der umgebenden Sanddünen verstanden werden.

Wenn man den Ausführungen von Diana Kellogg folgt, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, dass das Umfeld der zukünftigen Schülerinnen einen besonderen Stellenwert im Bau der Schule erhalten hat. Als würde die Architektin versuchen, durch die konsequente Erinnerung an eine heimelige Heimat Grundsteine für das zukünftige Selbstbewusstsein der Schülerinnen legen zu wollen. Als Basis für Selbstbestimmung.

Väter fertigten Ziegel der Schule

So bestehen etwa die Wände des Baus nicht bloß aus Sandstein. Sondern aus vielen tausend von den Vätern zukünftiger Schülerinnen handgefertigter Sandsteinziegel! Dass mit der Verwendung von lokalem Material auch die Kohlenstoffemissionen des Baus reduziert werden, ist ein Nebeneffekt. "Kein Motiv", stellt Kellogg entschieden fest.