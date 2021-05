Historisches Juwel auf Ischia

Das Haus selbst hat sich in all den Jahren – abgesehen von Neuerungen, die modernen Luxus garantieren – allerdings kaum gewandelt. Mit insgesamt 128 Zimmern und Suiten im Haupthaus und zwei kleineren Gebäuden ist es angenehm „klein“ geblieben. Die beiden ehemaligen Privathäuser – heute „Sporting“ und „Royal“ genannt – wurden von Beginn an in den Neubau integriert und durch Treppenhäuser und edel gestaltete Gänge direkt mit Haupttrakt und Thermen-Spa verbunden. Zusammen bildet der Komplex einen heimeligen Bogen um die private Bucht, der sich harmonisch ins Gesamtbild des Ortes und der Landschaft einfügt. Von zusätzlichen Anbauten wurde seit der Errichtung abgesehen, obwohl das Hotel zu Feiertagen und in der Hochsaison in der Regel lang vorab völlig ausgebucht ist.

Tradition und Handwerkskunst

Statt auf Quantität wurde – und wird – im „Regina Isabella“ seit jeher auf Qualität gesetzt: Die kunstvollen Fliesen, die den mediterranen Stil des Interieurs mit frischen Farben unterstreichen, werden für allfällige Ausbesserungen bis heute von jenem Familienunternehmen zugeliefert, das schon bei Bau des Hotels in den 1950er Jahren den Feinstein stellte. Die „Antica Manifattura Ceramica F.lli Stingo“ in Neapel galt schließlich auch dem Verleger und Filmproduzenten Angelo Rizzoli als erste Wahl, als er das „Regina Isabella“ errichten ließ. Und der heutige Eigentümer Giancarlo Carriero legt größten Wert auf die Wahrung der Tradition seines Hauses.

Eine Garde von 20 Mitarbeitern hat die Aufgabe, sich um Instandhaltung und Pflege des Original-Interieurs zu kümmern. Für sorgsames Re-Styling bedient sich Signore Carriero der Dienste mehrerer Spezialisten und Designer. So sorgt etwa das renommierte neapolitanische Architekturbüro Sifola Sposato für stets perfektes Mobiliar und Koordination, während Architekt Beniamino Di Fusco für harmonisch angepasste Innovationen verantwortlich zeichnet.