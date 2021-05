Bratislava baut auf Kultur

Das Büro KCAP macht derzeit nicht nur mit dem Stadtentwicklungsprojekt in Bratislava Furore. Die Rotterdamer Architekten arbeiten nämlich zugleich an der aufsehenerregenden Verwandlung des Eindhovener Bahnhofsareals Fellenoord in ein innovatives City-Quartier. Auch was sie mit CITYFÖRSTER und den lokalen Architekten PANTOGRAPH und Siebert+Talaš in Bratislava realisieren, hat absolut das Potenzial, der slowakischen Hauptstadt einen international beachteten Hotspot zu verschaffen.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Playtime / KCAP & CITYFÖRSTER