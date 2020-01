New York bekommt sein „Little Island“

Die schöne Insel ist nicht das einzige Projekt, mit dem das Studio Heatherwick New York beglückt. Unweit des High Line Parks laufen die finalen Arbeiten an den beiden „Lantern House“-Türmen – dem ersten Wohnbau des vielfach preisgekrönten Architekturbüros auf US-amerikanischem Boden. Und sein „The Vessel“ genanntes Treppen-Bauwerk in den Hudson Yards wurde 2019 eingeweiht: Ein futuristisch anmutendes Konstrukt mit fast 2.500 Stufen und 80 Plattformen, von denen aus man die Stadt überblicken kann.

Von „Little Island“ bis „1.000 Trees“

Seinen Hang zu visionären Grün-Projekten demonstriert Heatherwick indes aktuell nicht nur mit Manhattans „ Little Island“, sondern auch andernorts: An Shanghais Suzhou Creek wächst der „1.000 Trees“-Komplex, der heuer teileröffnet werden soll. Der unfertige Mixed-Use-Gigant sorgt bereits jetzt für Aufsehen und Staunen, wurzeln in seiner Fassade doch in der Tat unzählige junge Bäume.

Text: Elisabeth Schneyder

Bilder: Heatherwick

