Lieber experimentelle Kunst als Brad Pitt

Oxmans Werke sind längst in den Sammlungen zahlreicher honoriger Museen vertreten. So kann man sie unter anderem in den Museen für Moderne Kunst in New York und San Francisco ebenso bewundern, wie in jenem des Pariser Centre Pompidou oder im Smithsonian Design Museum.

Award-Gala in San Francisco

Am 30.Oktober 2019 hat ein weiterer, begehrter Preis Oxmans Erfolgsliste erweitert:Die israelisch-amerikanische Künstlerin erhielt den Contemporary Vision Award des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA).

Eine Ehre, die Kreativen und Innovatoren aus aller Welt zuteil wird, deren außerordentliche Leistungen zeitgemäße Kunst zum bedeutenden Teil des täglichen Lebens machen. Verliehen wurde die Ehrung im Rahmen eines Cocktail-Empfanges mit anschließendem Dinner. Und wer dabei sein wollte, musste recht tief in die Tasche greifen: Die Tickets kosteten zwischen 500 und 1.200 US-Dollar pro Gast.