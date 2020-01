Das Hotel der Wahrheit

Das Innere des 1970 sanierten, 1991 erweitertenund von 2008 bis 2013 stilgerecht renovierten Hotels präsentiert sich annähernd im Originalzustand – und lädt dank seiner zeitlosen Eleganz zum entspannten Verweilen ein. Ein ebenso erstaunliches wie bezeichnendes Detail: An den Gästezimmern fallen kaum zusätzliche Arbeiten an, da sie bereits 1929 mit großzügigen Bädern ausgestattet wurden. Der einladende Hotelkomplex beweist also einmal mehr, wie zukunftsorientiert, nachhaltig und aktuell die gefeierte „ Bauhaus Denke“ ist.Unmittelbar nach derfünfjährigen Restaurierung wird das Monte Verità mit der prestigeträchtigen ICOMOS-Auszeichnung "Historisches Hotel des Jahres 2013" geehrt. Seinen besonderen Zauber wird es auch auch weit über das Bauhaus Jubiläumsjahr 2019 hinaus behalten.