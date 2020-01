Pilzfäden als Baustoff der Zukunft

Mit Funghi assoziiert man oft und gerne eine bestimmte Pizza. Aus Italien stammt aber nicht nur dieses Gericht. Der italienische Designer und Forscher Maurizio Montalti denkt bei Myzel (oder Mycel bzw. neulateinisch „mycelium”), also der Gesamtheit der Fäden eines Pilzes, an etwas ganz anderes: Er ist in Europa Pionier für Pilz-Myzelien als Baustoffe der Zukunft. Montalti arbeitet und forscht mit diesem Material in einer Art von Crossover zwischen Wissenschaft und Design bereits seit zwölf Jahren.

Sein 2010 gegründetes und in Amsterdam beheimatetes Officina Corpuscoli versteht sich als multidisziplinäre und kreative Spielwiese, „häufig von und in Zusammenarbeit mit lebenden Systemen und Organismen inspiriert“. Mit seinem Unternehmen Mogu, mit Sitz in Norditalien, hat er nun den Markteintritt mit Paneelen und Fliesen auf Myzel-Basis gewagt.

Das 2014 gegründete Start-up – mit an Bord sind der Umweltingenieur Federico Grati und CEO Stefano Babbini – erforscht und entwickelt nach den Prinzipien der „Kreislaufwirtschaft“ die besten industriellen und kommerziellen Technologien für die Produktion von zu 100 Prozent biologisch abbaubaren Myzel-Materialien.